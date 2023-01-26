Подмосковье 26 января 2023, 17:35 Командная работа врачей сохранила жизнь новорожденной девочке весом 980 граммов в Наро-Фоминске

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В роддоме Наро-Фоминска на свет появилась маленькая Евгения. Девочка весила всего 980 граммов. Благодаря работе врачей малышка набрала нормальный вес, скоро ее выпишут.

Евгения Павленко родилась на 28-й неделе. Сразу после появления на свет ее отправили в реанимацию, а после — в отделение недоношенных детей.

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«Сохранить жизнь и здоровье Жени и мамы помогла командная работа профессионалов. К каждому ребенку относятся с трепетом и делают все возможное и невозможное», — сообщила врач-неонатолог Наро-Фоминского перинатального центра Ольга Матвеенко.

На данный момент Евгения достигла результата в 2,5 килограмма и продолжает регулярно набирать вес. На днях ее выпишут и вместе с родителями отправят домой.

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