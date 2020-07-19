Командная работа онлайн и шанс выиграть грант. Форум «Территория смыслов» открылся в Подмосковье

Образовательная площадка «Сенеж» в Солнечногорском городском округе второй год подряд принимает у себя молодежный образовательный форум «Территория смыслов». В первую неделю бал правят амбассадоры — победители прошлых лет. Они набирают команды, с которыми вместе реализуют социально значимые проекты. В команду входят три человека.

Элина Киселева приехала на форум в третий раз. Дважды она побеждала в образовательной олимпиаде «Я — профессионал». Сейчас она работает инженером в одной из компаний, входящей в Росатом.

Сегодня она наставник для молодых участников. Правда, учить их приходится дистанционно. Из-за сохранения риска заражения коронавирусом участникам приходится работать в команде через интернет.

Источник фото: телеканал «360»

«Я общаюсь со своими цифровыми аватарами с помощью смартфона, мы все переписываемся. Я им скидываю важную информацию, они также подключаются к онлайн трансляциям, видеоконференциям. И они тоже участвуют в форуме», — рассказала Элина.

Как пояснил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, удаленная работа над проектами для команд — это не проблема.

«Если представить образовательный процесс в виде большой игры, здесь участник кидает кубик, а задание придет его другу в любой удаленный уголок нашей страны. Без них невозможно проведение форума. Они точно так же зарегистрированы и даже получат точно такую же раздаточную продукцию и атрибутику. Мы вышлем ее к ним домой», — рассказал он.

Источник фото: телеканал «360»

Пандемия внесла свои коррективы в организацию форума «Территория смыслов». Все приехавшие участники сдали анализы на коронавирус, а потом отправились на сутки в свои домики — переждать изоляцию.

По словам Элины, все перенесли изоляцию достаточно спокойно. Еду доставляли прямо в домик, у каждого есть кровать, тумбочка, сушилка. Есть кулер с водой и дозатор с антисептиком.

Организаторы стараются сделать пребывание участников на форуме безопасным. Впереди еще целых пять смен, где молодые люди будут получать знания и работать над своими проектами.

Источник фото: телеканал «360»

«Все подготовлено так, чтобы минимизировать риски. У нас все участники проходят тестирование, медицинские требования соблюдаются. Я бы хотел отдельно поблагодарить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, который нам второй год так помогает с организационными моментами», — заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Каждый проект может претендовать на любую из девяти номинаций форума. Победители войдут в линейку президентского проекта «Россия — страна возможностей». Они получат грант в размере до полутора миллионов рублей для воплощения своего проекта в жизнь.

Несмотря на введенные ограничения, онлайн стер границы для участников форума. Каждый талантливый и целеустремленный молодой человек может рассчитывать на призовое место. Главное — работать в команде.