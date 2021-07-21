Командира люберецкой народной дружины наградили за помощь врачам в пандемию

Командира общественной организации «Народная дружина Люберецкого округа» Игоря Чивирева наградили благодарственным письмом губернатора Московской области. Его поблагодарили за активную общественную деятельность по охране общественного порядка и помощь врачам и маломобильным жителям в период режима повышенной готовности.

Благодарственное письмо Игорю Чивиреву вручил замруководителя ГУ региональной безопасности Московской области Александр Зайцев. Он поблагодарил командира дружины и его сотрудников за активное участие в мероприятиях по оказанию помощи жителям городского округа в период распространения коронавируса.

В период действия режима повышенной готовности в Подмосковье дружина Люберецкого округа совместно с волонтерскими движениями помогала врачам, борющимся за жизнь пациентов, маломобильным людям, пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями.

За период самоизоляции народной дружиной Люберец было развезено более тысячи наборов с необходимыми медикаментами и продуктами питания первой необходимости. Также общественники совместно с сотрудниками полиции ежедневно выходили патрулировать улицы для выявления и пресечения нарушений режима самоизоляции. За это Игорь Чивирев был награжден почетной грамотой главы городского округа Люберцы.

Игорь Чивирев начал свою деятельность в общественной организации правоохранительной направленности в 2015 году. В 2019 году общим собранием народных дружинников Люберецкого округа был избран командиром народной дружины.

В рядах народной дружины Игорь Чивирев оказал содействие в выявлении и раскрытии 68 преступлений и более 500 административных правонарушений, провел более 10 тысяч профилактических бесед с жителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения и распивающими спиртные напитки в общественных местах.

Также Игорь Чивирев получил губернаторскую премию «Наше Подмосковье» в номинации «Волонтерство и благотворительность» в 2019 году.