12 февраля 2024, 18:32
Команда ветеранов СВО из Подмосковья представит регион на «Кубке защитников Отечества»
Сборная ветеранов СВО представит Московскую область на «Кубке защитников Отечества» в шести видах адаптивного спорта. Соревнования пройдут с 21 по 24 февраля в Калуге.
Как сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области, в мероприятии примут участие около 200 ветеранов СВО из Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
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Перед соревнованиями в Щелкове состоялась тренировка команды из Подмосковья. В ее проведении приняли участие тренеры сборной региона. В их числе чемпионы мира и призеры олимпийских игр.
Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Борис Соловьев выразил благодарность губернатору Андрею Воробьеву за поддержку.
«У нас подобралась хорошая команда, и мы постараемся выступить достойно», — добавил Борис Соловьев.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Ветераны
Щелково
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