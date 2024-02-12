Подмосковье 12 февраля 2024, 18:32 Команда ветеранов СВО из Подмосковья представит регион на «Кубке защитников Отечества» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Сборная ветеранов СВО представит Московскую область на «Кубке защитников Отечества» в шести видах адаптивного спорта. Соревнования пройдут с 21 по 24 февраля в Калуге.

Как сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области, в мероприятии примут участие около 200 ветеранов СВО из Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

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Перед соревнованиями в Щелкове состоялась тренировка команды из Подмосковья. В ее проведении приняли участие тренеры сборной региона. В их числе чемпионы мира и призеры олимпийских игр.

Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области Борис Соловьев выразил благодарность губернатору Андрею Воробьеву за поддержку.

«У нас подобралась хорошая команда, и мы постараемся выступить достойно», — добавил Борис Соловьев.

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