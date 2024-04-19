Подмосковье 19 апреля 2024, 22:05 Команда участников «Активного долголетия» из Богородского округа заняла второе место на турнире по мини-футболу Команда из Ногинска взяла серебро на турнире по мини-футболу пресс-служба администрации Богородского городского округа

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В Луховицах прошел областной финальный этап по мини-футболу среди участников проекта Губернатора Московской области . Команда клуба «Активное долголетие» из Богородского округа заняла второе место в турнире.

В рамках турнира игры проводилась по круговой системе, и победители определялись по наибольшей сумме очков. Команда из Богородского округа заняла второе место, уступив лишь хозяевам поля спортсменам из Луховиц.

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Организаторы турнира отметили, что такие мероприятия очень важны для того, чтобы поддерживать здоровый образ жизни и активно заниматься спортом, несмотря на возраст и обстоятельства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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