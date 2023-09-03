Подмосковье 03 сентября 2023, 16:53 Команда «ЦСП-Химки» выступит в Высшей лиге чемпионата России по баскетболу Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Команда Центра спортивной подготовки № 5 «ЦСП-Химки» представит округ в чемпионате Высшей лиги и в Кубке России по баскетболу. В ходе подготовки к сезону химчане уже провели первые товарищеские матчи.

Под руководством главного тренера Сергея Кармазинского «ЦСП-Химки» встретились с коллективом «Чебоксарские Ястребы» из Чувашской Республики. По итогам первого матча спортсмены из Подмосковья уступили со счетом 79:118. Вторая встреча прошла для химчан более успешно, но на последних минутах чебоксарцы вырвались вперед — 76:69.

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По словам наставника «ЦСП-Химки», матчи были для клуба крайне полезными. Коллектив из Чувашии отличается опытом, но у ребят из Подмосковья еще все впереди.

«Судить и оценивать нашу команду по-хорошему можно будет после декабря, когда мы сыграем хотя бы 20 игр. Я уже вижу, что получится очень красивая картина: команда будет быстрая, яркая, бегущая и атлетичная, также надеюсь, что высокорезультативная и победная», — отметил Кармазинский.

В обновленный состав коллектива вошли защитники Даниил Еременко, Владислав Шадуро, Дмитрий Фоменко, Вадим Бондаренко, Даниил Глазов и Алексей Павлов, форварды Данила Маркин, Роман Кобзев, Вадим Федькин и Семен Красильщиков, а также центровые Михаил Смирнов и Денис Мышалов. В новом сезоне воспитанники Центра представят Химки всего в четырех всероссийских соревнованиях — Единая молодежная Лига ВТБ, первенство и кубок по стритболу 3×3, а также женский чемпионат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей Химок с Днем города. Он пожелал округу процветания и успехов.

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