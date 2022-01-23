Мотогонки на льду прошли в Луховицах, победила команда Свердловской области

На стадионе «Спартак» в подмосковных Луховицах прошел первый этап командных соревнований Чемпионата России по мотогонкам на льду. Всего на старт вышли семь команд со всей России, от Каменск-Уральского до Новосибирска. Участники турнира поделились с «360» впечатлениями от гонки.

Золото завоевали гонщики из Свердловской области, вторыми стали представители Новосибирска, а бронзу увезли гонщики из Тольятти.

Член команды «Спидвей — Триумф — ЦСКА» из Новосибирска Сергей Карачинцев рассказал, что перед командой стояла задача победить.

Гонщик команды СТС «Подмосковье им. В. М. Цыброва» Никита Цыбров рассказал, что команда подвеска дорабатывала и сцепление подкручивала. Старт ему не понравился.

Тренер команды СТС «Подмосковье им. В. М. Цыброва» Сергей Макаров сообщил, что гонщики заливают в бак мотоциклов спирт, он дает двигателю большую мощность. Тем более, на прямых участках спортсмены разгоняются до 130 км/ч.

«Именно это топливо оно более чистое, у него больший коэффициент на 100%, то есть степень сжатия высокая на двигателе 4-тактном и для того чтобы был высокий момент сгорания используется это топливо», — рассказал он.

Согласно регламенту, команды совершили 21 заезд. Победителем призналась команда, набравшая больше всего очков.