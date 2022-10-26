Команда студентов разработала проект капитального ремонта Котеревской школы в Истре | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 17:20 Команда студентов разработала проект капитального ремонта Котеревской школы в Истре

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Участники экспедиции «Школа мечты» разработали проект для капремонта Котеревской школы в городском округе Истра. За неделю команда из 15 студентов, являющихся будущими архитекторами и дизайнерами, изучила опыт лучших школ ЦФО и разработала дизайн-проект для реального образовательного учреждения.

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Участники в ходе работы отправились в уникальную студенческую экспедицию «Школа мечты» в рамках проекта «Открываем Россию заново». Его реализует Высшая школа экономики и президентская платформа «Россия — страна возможностей» при поддержке Минобрнауки.

Идея проекта принадлежит руководителю федерального штаба общественного контроля по вопросам капитального ремонта школ и развития школьной инфраструктуры, председателя комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталье Кравченко.

Она напомнила, что в России стартовал масштабный капремонт школ, более 1000 школ уже открылись обновленными в 2022 году. К 2026 году общее количество отремонтированных школ достигнет порядка 7300.

« Федеральная программа капитального ремонта школ — большое достижение и серьезная возможность обновить школы по всей стране, но далеко не все школы знакомы с современными подходами к организации образовательных пространств. Нашим детям, педагогам и родителям — а именно их президент России обозначил как основных заказчиков программы капремонта школ — просто хорошего ремонта уже явно недостаточно, надо подключать специалистов к дизайну и разработке современных решений для школы. Для многих управленческих команд в образовании это пока непривычно, не всем понятно, как реализовать такой современный подход, где взять этих специалистов», — отметила Наталья Кравченко.

Участники экспедиции «Школа мечты» из Владивостока, Нальчика, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Уфы, Сыктывкара, Читы, Екатеринбурга и Москвы вместе с экспертами сферы дизайна оценили опыт организации пространств в московских школах № 547, 2070, 548, 1502, «Летово», «Снегири», «Новой школе», гимназии имени Е. Примакова, TUMO, Wunderpark и школы «Мир» в «Доброграде».

На основе полученного опыта команда разработала проект для Котеревской школы в Истре. Он отвечает главным критериям современных образовательных пространств — уютные и пересобираемые пространства, визуальное зонирование, современные шумопоглощающие материалы, акцентные стены и поверхности, возможность создавать безопасные зоны для индивидуальной работы.

Как отметил первый заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, практический результат экспедиции важен не только для школ, но и для молодежной аудитории в целом.

" Многие студенты и выпускники вузов, вдохновившись результатами участников экспедиции, поверят в себя, в свои возможности и наверняка будут более активно выступать с инициативами в своих регионах, предлагая школам современные решения и тем самым шаг за шагом меняя образовательный ландшафт в стране», — сказал Алексей Агафонов.

Участники первой экспедиции продолжат работу над проектом реальной подмосковной школы, а также продолжат транслировать идеи проекта «Школа мечты» в своих регионах.