Подмосковье 03 мая 2023, 09:34 Команда «Спартак» из Люберец стала чемпионом Подмосковья по баскетболу среди юниоров Роман Рамазанов

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Финал первенства Московской области по баскетболу среди юниоров до 19 лет состоялся в Люберцах. Чемпионом турнира стала команда хозяев «Спартак».

В финале команда спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» из Люберец обыграла соперников из городского округа Дзержинский.

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«Соперник попался нелегкий, сильная команда. Эмоций — буря! Полный зал, все болели и переживали за свои команды так, что даже стены тряслись», — поделился эмоциями тренер СШОР «Спартак» Станислав Кошелев.

Итоговый счет составил 71:62 в пользу Люберец.

В пятерку лучших игроков чемпионата вошли Александр Конотоп, Дмитрий Морозов, Иван Тальянов, Руслан Пелипенко и Андрей Филонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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