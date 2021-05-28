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    28 мая 2021, 19:46

    Команда российских школьников поставила рекорд по количеству золота на азиатской олимпиаде по физике

    Анастасия Максимовских, Екатерина Филимонова, Максим Беспалов

    Восемь юных физиков из России выиграли восемь золотых медалей на азиатской олимпиаде по физике. Она проходила с 17 мая в Тайване в дистанционном формате. В ней участвовали школьники из 23 стран. Корреспондент «360» отправился пообщаться с одним из чемпионов — учащимся физтех-лицея при МФТИ в Долгопрудном.

    Команда российских школьников поставила рекорд по количеству золота на азиатской олимпиаде по физике | Изображение 1Источник фото: пресс-служба Минобразования и науки России

    18-летний Матвей Федин учится в физтех-лицее при МФТИ в Долгопрудном.

    «Из-за того, что в этом году олимпиада проходила в дистанционном формате, доставить во все страны оборудование было слишком затруднительно. Поэтому все писали на своих компах задания, которые дали за пять минут до начала олимпиады», — говорит чемпион азиатской олимпиады по физике Матвей Федин.

    Матвей принимал участие в олимпиаде из общежития в Долгопрудном. В шесть утра туда пришли наблюдатели, забрали гаджеты — и студенты начали выполнять задания.

    В общежитии нашлась подходящая аудитория. Она была создана для подготовки сборной. Тренеры сборной по правилам должны были находиться в другом помещении. Они никак не могли помочь своим подопечным. И сами параллельно разбирали олимпийское задание.

    Матвей приехал в Долгопрудный из Екатеринбурга год назад. Поступил в физико-технический лицей. И вот теперь покоряет горизонты науки.

    Кстати, сложные задачи Матвей решает под тяжелый рок. А буквально после олимпиады Федин отправился на рок-вечеринку в лицее.

    Впереди у Матвея ЕГЭ, после чего он планирует поступать в МФТИ.