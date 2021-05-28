Команда российских школьников поставила рекорд по количеству золота на азиатской олимпиаде по физике

Восемь юных физиков из России выиграли восемь золотых медалей на азиатской олимпиаде по физике. Она проходила с 17 мая в Тайване в дистанционном формате. В ней участвовали школьники из 23 стран. Корреспондент «360» отправился пообщаться с одним из чемпионов — учащимся физтех-лицея при МФТИ в Долгопрудном.

Источник фото: пресс-служба Минобразования и науки России

18-летний Матвей Федин учится в физтех-лицее при МФТИ в Долгопрудном.

«Из-за того, что в этом году олимпиада проходила в дистанционном формате, доставить во все страны оборудование было слишком затруднительно. Поэтому все писали на своих компах задания, которые дали за пять минут до начала олимпиады», — говорит чемпион азиатской олимпиады по физике Матвей Федин.

Матвей принимал участие в олимпиаде из общежития в Долгопрудном. В шесть утра туда пришли наблюдатели, забрали гаджеты — и студенты начали выполнять задания.

В общежитии нашлась подходящая аудитория. Она была создана для подготовки сборной. Тренеры сборной по правилам должны были находиться в другом помещении. Они никак не могли помочь своим подопечным. И сами параллельно разбирали олимпийское задание.

Матвей приехал в Долгопрудный из Екатеринбурга год назад. Поступил в физико-технический лицей. И вот теперь покоряет горизонты науки.

Кстати, сложные задачи Матвей решает под тяжелый рок. А буквально после олимпиады Федин отправился на рок-вечеринку в лицее.

Впереди у Матвея ЕГЭ, после чего он планирует поступать в МФТИ.