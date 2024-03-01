Подмосковье 01 марта 2024, 18:20 Команда Росгвардии Подмосковья завоевала серебро на чемпионате по шахматам Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

Читать 360tv в

Сборная команда Главного управления Росгвардии Московской области завоевала серебряную медаль в общекомандном зачете на чемпионате Центрального круга войск по шахматам. Победителям и призерам вручили медали, кубки и грамоты.

В соревнованиях, которые прошли в Петровском зале гостиницы «Националь» в Москве, участвовали 50 специалистов из соединений, воинских частей и территориальных органов Центрального округа Росгвардии. Сотрудники правоохранительных органов разделились на 30 команд.

Реклама

Турнир проходил в формате быстрых шахмат по швейцарской системе, позволившей определить лучших игроков для финальных поединков. По итогам соревнований, представители главного управления Росгвардии Подмосковья заняли почетное второе место, завоевав серебро в общекомандном зачете.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».