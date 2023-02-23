23 февраля 2023, 22:22
Команда Росгвардии из Балашихи стала первой на промежуточных соревнованиях по военной подготовке в ОАЭ
Команда Росгвардии из Московской области продолжает выступать на международных соревнованиях UAE SWAT Challenge-2023 в Объединенных Арабских Эмиратах. По итогам четвертого этапа турнира команда из Балашихи заняла первое место.
Соревнования начались 20 февраля и закончатся уже 24-го. В международном турнире участвуют команды из 28 стран, в том числе бойцы центра спецназначения «Витязь» из Балашихи, «Ахмат» из Чеченской Республики и СОБР Росгвардии.
Реклама
«Не первый раз мы принимаем участие в таких состязаниях. Можно смело сказать, что это неофициальный чемпионат мира среди спецназовцев, силовых структур и правоохранительных органов всего мира», — рассказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Реклама
На последнем прошедшем этапе было много огневых задач. Стрельбу по целям с 300 метров вели два снайпера. Трое бойцов из штурмовой группы поражали 30 мишеней, также в программе были упражнения по высотной подготовке.
«Надеюсь, что мы порадуем свои результатом всех тех, кто болел за нас, кто ждет нас дома», — сообщил помощник директора Росгвардии Юрий Котов.
На заключительном этапе 24 февраля спецназовцам предстоит преодолеть полосу препятствий за максимально короткое время.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Росгвардия
Балашиха
Реклама
Реклама