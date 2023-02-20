Подмосковье 20 февраля 2023, 00:51 Команда RoboBand из Лосино-Петровского победила в «Игре роботов» на соревнованиях в Москве

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Команда робототехников из Лосино-Петровского решает проблемы всемирного масштаба. Ребята ищут способы получения зеленой энергии. На чемпионате в Москве команда одержала победу в «Игре роботов» и теперь сможет отправиться на национальный чемпионат по робототехнике.

«Специфика именно этих соревнований предполагает работу не только внутри команды, благородный профессионализм, то, как относятся команды к командам, поэтому этому тоже приходится уделять время», — отметила наставник команды RoboBand Елена Соловьева.

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Участие в конкурсе для ребят — способ привлечения внимания к проблемам загрязнения природы и поиск способов выработки энергии экологичными способами.

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«Наше преимущество в том, что у нас команда взаимозаменяемая и что мы кучу раз тренировались, и наши роботы четко выполняют все»», — рассказал капитан команды RoboBand.

Один из участников команды — 10-летний Артур Ктитарев. Он планирует в будущем собирать и программировать роботов, а также стать тренером по робототехнике.

«Я хочу изобрести прибор, который будет утилизировать батарейки», — поделился Артур.

Национальный чемпионат по робототехнике, в котором примет участие команда из Лосино-Петровского, пройдет в Екатеринбурге.

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