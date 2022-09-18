Команда «Рязань» стала первым финалистом футбольного турнира «Чемпионат победителей» в Химках | 360°

Подмосковье 18 сентября 2022, 14:01 Поделиться Telegram

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Viber Команда «Рязань» стала первым финалистом футбольного турнира «Чемпионат победителей» в Химках Пресс-служба губернатора Московской области

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В городском округе Химки 17 сентября стартовал детский футбольный турнир «Чемпионат победителей». Торжественная церемония открытия состоялась на стадионе «Родина». В первой встрече турнира приняли участие восемь команд из Подмосковья и ближайших регионов. Юные футболисты боролись за право сыграть в суперфинале в Москве через год, в сентябре 2023-го.

Турнир «Чемпионат победителей» в Химках Турнир «Чемпионат победителей» в Химках Турнир «Чемпионат победителей» в Химках Турнир «Чемпионат победителей» в Химках Турнир «Чемпионат победителей» в Химках Турнир «Чемпионат победителей» в Химках Турнир «Чемпионат победителей» в Химках

Участниками турнира стали дети от семи до 14 лет из социально-реабилитационных центров, многодетных семей и семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На масштабные соревнования пригласили и подростков из Донбасса.

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«Этот турнир организован для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации не по своей воле. Сегодня мы прививаем чувство командного духа, чувство взаимовыручки. Мы всегда это будем приветствовать и поддерживать, и, уверен, турнир станет доброй традицией», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Амбассадором турнира выступил прославленный отечественный спортсмен, обладатель кубка UEFA, двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России Евгений Алдонин.

«Мы хотели бы детей, у которых дефицит положительных эмоций, из социально-реабилитационных центров, детских домов, из малоимущих семей вовлечь в футбол, чтобы они занимались спортом. Я видел, что дети сегодня по-настоящему были счастливы», — сказал Евгений Алдонин.

По итогам всех проведенных игр первую путевку в суперфинал получила команда «Рязань», обыгравшая в финале «Торжок». Третье место заняла команда Владимирской области.

Праздник спорта завершился гала-матчем, где сборная участников сыграла против известных футболистов. В команде звезд выступили Евгений Алдонин, Динияр Билялетдинов, Роман Павлюченко, Дмитрий Булыкин, Андрея Каряка и Дмитрий Сычев.

На церемонии награждения все дети получили кубки и медали от звезд футбола, автографы, призы и подарки и фотографии на память. Эстафету «Чемпионата победителей» от Московской области приняла Мордовия, где пройдет следующий отборочный тур. Символический мяч был вручен первому заместителю министра спорта и молодежной политики республики Ольге Игошевой.

По итогам турнира определены лучший бомбардир, вратарь, защитник, нападающий и другие.

«Чемпионат победителей» будет проходить в течение года еще в семи городах России, которые принимали матчи ЧМ по футболу в 2018 году. Это Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург и Саранск.

Организовал соревнования благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен». Спонсорскую поддержку оказывает благотворительный фонд «Ренова» и АО «Концерн Росэнергоатом».

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