Подмосковье 04 марта 2023, 18:43 Команда ресторана из Рузы стала лучшей на первом в России форуме по пищевой безопасности

Читать 360tv в

Коллектив ресторана «Уголек» парк-отеля «Актер-Руза» признали лучшей командой службы питания на первом в России форуме по организации питания и пищевой безопасности F&B SAFETY FORUM 2023.

Реклама

F&B SAFETY FORUM 2023 собрал более 300 владельцев и руководителей отелей со всей страны. Директор парк-отеля «Актер-Руза» Анна Бальцер уверена, что секрет успеха ресторана — в его команде.

«Каждый гость для нас важен. Этим наша команда отличается. Нам не все равно, кто работает в ресторане. Остаются только люди, готовые находить подход к клиентам и ответственно относиться к своей работе. Наш ресторан — не отдельная единица, а часть отеля, и одно неудачное блюдо может испортить впечатление от всего отдыха», — отметила Бальцер.

Рассказал о своей работе в ресторане шеф-повар Андрей Кисель, который работает в «Угольке» всего полгода. За это время он с нуля создал меню и наладил рабочие процессы.

«Мне было интересно начинать с чистого листа. Сейчас мы получили возможность организовывать банкеты и расширили клиентскую базу. Поездка на форум для меня — это возможность получить ценный опыт, познакомиться с коллегами. Сейчас отрасль находится в кризисной ситуации — жёсткая конкуренция на рынке, отдыхающих не очень много. Поэтому было важно узнать, как справляются другие отели», — поделился Андрей Кисель.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».