Команда правительства Московской области взяла бронзу Кубка органов государственной власти по футболу

Команды представителей высших законодательных и исполнительных органов государственной власти России приняли участие в футбольном турнире. Бронзу завоевала команда правительства Московской области.

«Кубок органов государственной власти по футболу» состоялся 10 июня на большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники».

Перед началом турнира первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков сказал напутственные слова командам.

«Очень рад, что снова состоится ставший уже традиционным наш турнир. Это здорово, когда сотрудники органов госвласти, депутаты, министры, члены Совета Федерации личным примером показывают, как надо заниматься спортом и любить здоровый образ жизни. Всем успехов, честной игры и получить огромное удовольствие от этого турнира!» — сказал он.

Среди участников турнира было шесть команд: объединенная команда Совфеда и Госдумы, правительство РФ, администрация президента РФ, правительство Москвы, правительство Санкт-Петербурга, а также правительство Московской области.

Российский министр спорта Олег Матыцин отметил важность того, что участники команд личным примером доказывают, что спорт — норма жизни.

Великая честь — играть на этом стадионе. Это символизирует наше единство, особенно в преддверии Дня России. Желаю мира, добра и только побед единой державе, вперед Россия! Олег Матыцин министр спорта РФ.

Матчи прошли по круговой системе в один круг. Победителем турнира стала команда правительства Москвы. На втором месте — администрация Президента РФ. Почетное третье место заняла сборная правительства Московской области.

Награды участникам вручили помощник президента Игорь Левитин, первый зампред Госдумы Александр Жуков, заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров и руководитель столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев.

Будем работать, чтобы взять кубок в следующий раз. Но самое главное, что мы своим примером, как и губернатор Московской области Андрей Воробьев, стараемся показывать — массовый спорт сегодня в приоритете. Сегодня в нашей команде играли несколько министров, руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов, несколько глав и их заместителей, депутаты Мособлдумы, сотрудники администрации губернатора. Все любят спорт, будем и дальше его развивать в Подмосковье Дмитрий Абаренов министр физической культуры и спорта Московской области.

Еще одним важным результатом состоявшегося турнира Абаренов назвал то, что по инициативе ОНФ со всеми командами-участниками договорились собрать средства для помощи футбольной школе «Знамя» в Луганске.

«Поможем с формой и инвентарем, а потом, когда появится возможность, обязательно съездим туда с легендарными футболистами и сыграем с детишками из ЛНР», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области.

Розыгрыш Кубка органов государственной власти по футболу проходит каждый год. Его цель заключается в пропаганде здорового образа жизни и укреплении дружеских связей между представителями высших законодательных и исполнительных органов госвласти страны.