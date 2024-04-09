Подмосковье 09 апреля 2024, 18:51 Команда подмосковного главка Росгвардии победила на соревнованиях «Ветеранское многоборье» Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

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Сборная команда Главного управления Росгвардии по Московской области заняла первое место в соревнованиях по «Ветеранскому многоборью». Соревнования между сотрудниками правоохранительных органов провели в рамках спартакиады Подмосковья.

Более 40 спортсменов соревновались между собой в трех дисциплинах: стрельба из боевого ручного стрелкового оружия по неподвижной мишени, жим штанги лежа и игра в шахматы.

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После напряженной борьбы сборная представителей Главного управления Росгвардии оказалась на первом месте и получила золотые медали.

Награды в виде дипломов, кубков и медалей также вручили победителям и призерам соревнований.

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