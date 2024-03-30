Подмосковье 30 марта 2024, 21:36 Команда Подмосковья завоевала свыше 100 дипломов на всероссийской олимпиаде школьников Министерство образования МО

Читать 360tv в

Сборная Московской области завоевала 15 дипломов по итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Победителем олимпиады стал ученик Гимназии им. Е. М. Примакова Аркадий Дурманов, достигший лучшего результата среди учащихся одиннадцатых классов по всей стране. Кроме того, он также получил особый приз всероссийской олимпиады школьников за лучшее знание военной истории. Еще 14 участников сборной Московской области стали призерами и были удостоены дипломов.

Реклама

В пресс-службе министерства отметили, что все участники из Подмосковья, принявшие участие в заключительном этапе, будут награждены денежными призами. Победителям полагается выплата в размере 500 тыс. рублей, а призерам — по 300 тыс. рублей. Остальные участники получат по 100 тыс. рублей.

Сейчас на счету региональной команды уже 101 диплом заключительного этапа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».