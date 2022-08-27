Команда Подмосковья завоевала серебро в соревнованиях по боксу на спартакиаде сильнейших

Команда Московской области заняла второе общекомандное место в соревнованиях по боксу на спартакиаде сильнейших

Состязания по боксу в рамках Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов 2022 года проходили с 21 по 27 августа в Москве.

«На счету подмосковных боксеров шесть медалей. Золото завоевали Юлия Чумгалакова (весовая категория 50 кг), Людмила Воронцова (57 кг) и Саадат Далгатова (66 кг). Серебро у Елены Савельевой (54 кг), а бронза у Даримы Сандаковой (75 кг) и Володи Мнацаканян (51 кг). Поздравляю спортсменов и тренеров! Отличный результат!» — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Первое общекомандное место заняла сборная Москвы, третьими стали спортсмены из Краснодарского края.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.