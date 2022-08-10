Команда Подмосковья по хоккею на траве выиграла золото спартакиады учащихся

11-я Спартакиада учащихся РФ по хоккею на траве среди девушек подошла к концу.

Состязания продолжались семь дней и принесли спортсменкам много эмоций. Все команды за время соревнований показали достойные результаты, командный дух и волю к победе.

В Электростали 10 августа за золотые медали бились команда Подмосковья и сборная Татарстана. Победитель определился по буллитам. Выиграла подмосковная команда со счетом 2:0.

«Во время игры и до игры, я всегда говорю: если переборете себя, вы соперник сами себе. Но я благодарю сегодня сборную Татарстана. Они дали настоящий бой. Такие игры красят такие праздники», — рассказала главный тренер сборной Московской области по хоккею на траве Альмира Нуртдинова.

В Электросталь на соревнования приехали лучшие команды из десяти субъектов России. Такого уровня соревнования Электросталь проводит впервые.

«Для Электростали — это еще раз заявить о себе, как о спортивном городе. Потому что в последнее время не так много у нас соревнований высокого уровня проводится», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Электросталь Михаил Журавлев.

На закрытии спартакиады организаторы отметили лучших игроков и наградили команды победителей кубками и медалями.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве в Подмосковье еще 34 спортивных объектов— это бассейны, футбольные поля, стадионы и катки.