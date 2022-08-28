Команда Подмосковья по фехтованию завоевала бронзу на Спартакиаде сильнейших

Соревнования проходили с 22 по 27 августа в Москве. На первом месте в общекомандном зачете сборная Москвы, на втором — Санкт-Петербурга.

Московская область заняла третье место на Спартакиаде сильнейших в командном зачете по фехтованию. Теперь в копилке подмосковной команды семь медалей — три золотые и четыре бронзовых.

«Золото в личных соревнованиях завоевали саблистка Яна Егорян и рапиристка Лейла Пириева. Еще одна медаль высшего достоинства в командных соревнованиях рапиристок — лучшими стали Лейла Пириева, Анна Соловьева, Айла Мамедова и Ксения Глебова. Бронзовые медали в личных соревнованиях получили шпажистки Татьяна Андрюшина, Кристина Ясинская и рапирист Марсель Нагимов. Бронза у подмосковных спортсменок Татьяны Андрюшиной, Кристины Ясинской, Анастасии Солдатовой и Марины Кесаевой в командных соревнованиях шпажисток», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.