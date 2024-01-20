Подмосковье 20 января 2024, 21:30 Команда Подмосковья одержала победу над Федерацией шахмат Москвы Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Товарищеский матч между Федерациями шахмат Московской области и Москвы состоялся в отеле «Националь» 19 января. Победу одержала команда Подмосковья.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов поблагодарил Алексея Кондаранцева и Федерацию шахмат Москвы за теплый прием.

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«Ждем ответного визита в Подмосковье в следующем году!» — добавил Дмитрий Абаренов.

В составе команды Московской области выступили такие известные шахматисты, как Дмитрий Абаренов, президент Федерации шахмат Подмосковья Сергей Карякин, исполнительный директор Федерации Альберт Миннуллин и другие.

Соперниками подмосковной команды были представители Федерации шахмат Москвы, включая лидера Департамента спорта Алексея Кондаранцева и президента Федерации Сергея Лазарева.

В первой части турнира команда Московской области уступала, но позднее шахматисты из Подмосковья смогли сравнять счет и выиграть в итоге.

Наибольшее количество очков внес в копилку Московской области Сергей Карякин. Единственному, кто смог сыграть вничью с этим чемпионом мира, оказался Василий Папин. Остальные партии выиграл президент Федерации шахмат Московской области. Второе место занял Игорь Ягупов, а третьей стала Екатерина Смирнова.

В команде Федерации Москвы наиболее успешно выступил Владимир Добров. Второе место занял Сергей Смагин, а третье — Артем Ахметов.

Команда победителей получила кубок с памятной надписью, а все участники получили подарки от Федерации шахмат Москвы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России.

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