Команда «Подмосковье» победила на ралли в Астрахани

Ралли-рейдовая команда «Подмосковье» победила в командном зачете третьего этапа чемпионата России «Золото Кагана».

Завершился очередной этап ралли-марафона высшей категории сложности в автоспортивной дисциплине ралли-рейды — «Шелковый путь» в Астрахани.

Лучшим стал экипаж Андрея и Александра Горьковых команды «Подмосковье» в категории рейд-спорт. Трасса, которая принесла гонщикам немало трудностей и была очень сложной, принесла Горьковым победу.

Источник фото: телеканал «360»

Экипаж Антона Мельникова и Антона Николаева до последней минуты боролся за победу, пришел вторым, уступив ближайшим соперникам менее двух минут.

Источник фото: телеканал «360»

Женский экипаж Анастасии Нифонтовой и Екатерины Жадановой столкнулся с техническими проблемами и не смог достигнуть результата на призовом месте в своем классе Т3. Однако, после ремонта, девушки продолжат выступление в международной раллийной многодневке «Шелковый путь».

Источник фото: телеканал «360»

После трех этапов ралли-рейдовая команда «Подмосковье» лидирует на чемпионате России с большим отрывом. Впереди у гонщиков еще три этапа.

Гонки «Шелковый путь» проводятся с 2009 года