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    16 июля 2022, 23:41

    Команда «Подмосковье» победила на ралли в Астрахани

    Анастасия Борискова

    Ралли-рейдовая команда «Подмосковье» победила в командном зачете третьего этапа чемпионата России «Золото Кагана».

    Команда «Подмосковье» победила на ралли в Астрахани

    Завершился очередной этап ралли-марафона высшей категории сложности в автоспортивной дисциплине ралли-рейды — «Шелковый путь» в Астрахани.

    Лучшим стал экипаж Андрея и Александра Горьковых команды «Подмосковье» в категории рейд-спорт. Трасса, которая принесла гонщикам немало трудностей и была очень сложной, принесла Горьковым победу.

    Команда «Подмосковье» победила на ралли в Астрахани | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Экипаж Антона Мельникова и Антона Николаева до последней минуты боролся за победу, пришел вторым, уступив ближайшим соперникам менее двух минут.

    Команда «Подмосковье» победила на ралли в Астрахани | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Женский экипаж Анастасии Нифонтовой и Екатерины Жадановой столкнулся с техническими проблемами и не смог достигнуть результата на призовом месте в своем классе Т3. Однако, после ремонта, девушки продолжат выступление в международной раллийной многодневке «Шелковый путь».

    Команда «Подмосковье» победила на ралли в Астрахани | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    После трех этапов ралли-рейдовая команда «Подмосковье» лидирует на чемпионате России с большим отрывом. Впереди у гонщиков еще три этапа.

    Гонки «Шелковый путь» проводятся с 2009 года