16 февраля 2023, 14:00
Команда по хоккею из Подмосковья обыграла Оренбург в стыковом матче
Стыковой матч за выход в плей-офф чемпионата России по следж-хоккей завершился успехом Подмосковья. Команда региона «Феникс» одержала победу над оренбургской со счетом 3:1 и теперь встретится с другими соперниками в полуфинале чемпионата России.
Как рассказали в Минспорта Подмосковья, теперь «Фениск» сразится с командой «АКМ-следж» из Тулы, а затем — с «Югрой» и «Удмуртией». Матчи будут проходить по регламенту чемпионата — до двух побед.
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Третий полуфинал страны пройдет с 6 по 16 марта в Алексине Тульской области.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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