Подмосковье 06 сентября 2023, 19:32 Команда «Мособлпожспаса» выиграла кубок губернатора на турнире в Подольске ГКУ МО "Мособлпожспас"

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В Полольске прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту за кубок губернатора Подмосковья. Победу одержала команда «Мособлпожспаса».

«Несколько лет назад губернатор Московской области Андрей Воробьев учредил Кубок для наших прикладников, благодаря чему наши спортсмены получили еще одну возможность доказать свое мастерство в этом виде спорта. Приятно, что работники ГКУ МО „Мособлпожспас“ всегда представлены на соревнованиях сильными командами», — рассказал начальник управления Геннадий Пестов.

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В турнире поучаствовали шесть команд, в том числе от ГУ МЧС России по Московской области. Три команды представили «Мособлпожспас». Спортсмены соревновались в подъеме по штурмовой лестнице, эстафете и боевом развертывании.

В итоге победила команда территориального управления № 14 ГКУ МО «Мособлпожспас».

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