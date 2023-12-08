Подмосковье 08 декабря 2023, 14:18 Команда «Мособлпожспаса» стала призером соревнований среди силовых структур ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники 207-й пожарно-спасательной части Московской областной противопожарно-спасательной службы приняли участие в традиционных ежегодных соревнованиях среди команд силовых структур. Мероприятия прошли в городском округе Серебряные Пруды.

Заместитель начальника территориального управления № 12 Эдуард Морозов рассказал, что представители силовых структур Подмосковья соревновались в пяти дисциплинах — стрельбе из пневматической винтовки, поднятии гири, подтягиваниях, перетягивании каната и плавании.

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По итогам турнира специалисты «Мособлпожспаса» показали высокие результаты и удостоились второго места. Спасатели всего на несколько очков уступили сотрудникам отдела полиции. Бронзовая медаль досталась представителям Росгвардии.

«Победителей и призеров соревнований отметили кубками, медалями и дипломами отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа», — подытожил Эдуард Морозов.

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