08 декабря 2023, 14:18
Команда «Мособлпожспаса» стала призером соревнований среди силовых структур
Работники 207-й пожарно-спасательной части Московской областной противопожарно-спасательной службы приняли участие в традиционных ежегодных соревнованиях среди команд силовых структур. Мероприятия прошли в городском округе Серебряные Пруды.
Заместитель начальника территориального управления № 12 Эдуард Морозов рассказал, что представители силовых структур Подмосковья соревновались в пяти дисциплинах — стрельбе из пневматической винтовки, поднятии гири, подтягиваниях, перетягивании каната и плавании.
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По итогам турнира специалисты «Мособлпожспаса» показали высокие результаты и удостоились второго места. Спасатели всего на несколько очков уступили сотрудникам отдела полиции. Бронзовая медаль досталась представителям Росгвардии.
«Победителей и призеров соревнований отметили кубками, медалями и дипломами отдела по физической культуре и спорту администрации городского округа», — подытожил Эдуард Морозов.
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Спасатели
Серебряные пруды
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