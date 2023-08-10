Подмосковье 10 августа 2023, 12:26 Команда «Мособлгаза» заняла 2-е место в «Гонке героев» Мособлгаз

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Ежегодная «Гонка Героев» состоялась в Алабино 5 августа. В ней участвовали сотрудники «Мособлгаза». Они преодолели трассу протяженностью 10 километров.

Для спортсменов подготовили 39 испытаний на ловкость, гибкость, силу и борьбу со страхами. От «Мособлгаза» приняли участие семь команд по 10 человек.

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Для прохождения испытаний была особенно важна командная работа. Участники переносили грузы, перебегали рвы и преграды из воды и грязи. Финальным испытанием стал подъем по канату на восьмиметровую горку.

Среди корпоративных команд «Мособлгаз» заняла почетные второе и третье места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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