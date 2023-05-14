Подмосковье 14 мая 2023, 00:30 Представители Миноблимущества присоединились к акции «Лес Победы» Фото минимущества

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Команда министерства имущественных отношений Московской области приняла участие в эколого-патриотической акции «Лес Победы». Также к мероприятию присоединились подведомственные организации: Бюро технической инвентаризации, Центр содействия земельно-имущественного комплекса Подмосковья, Мособлэнерго и другие.

Сотрудники высадили более 100 деревьев на территории Ивантеевского лесопитомника. Кроме того, участники мероприятия помогли местным специалистам убрать упавшие стволы и посадить небольшие пихты.

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«Для нас это уже добрая традиция проводить здесь уборку территорий после зимы. На самом деле, Ивантеевский дендропарк — это уникальное место. На площади 13 га хранится история нашей страны, лесной науки и селекции. Помогаем коллегам избавить территорию парка от валежника и с большим удовольствием присоединились к патриотической акции „Лес Победы“, высаживаем деревья», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В этом году для весенних посадок в регионе подготовили порядка 2,7 миллионов сеянцев сосны, ели и дуба. Порядка 95 тысяч из них посажены на подготовленных лесных участках и 16 тысяч в ходе дополнения лесных культур, а остальные будут использованы для выполнения работ по искусственному восстановлению лесов в рамках национального проекта «Экология».

«„Лес Победы“ — проект, который объединяет всех неравнодушных жителей нашего Подмосковья, чтущих память о павших в борьбе с фашизмом в Великой Отечественной войне. Каждое высаженное деревце символизирует продолжение жизни всех воинов, подаривших нам всем Победу в 45-м. Конечно же, эта акция направлена также на восстановление и сохранение наших лесных богатств, нашей природы. И мы должны всегда поддерживать эту красоту. Спасибо коллегам за работу! Такая сплоченная работа не может не радовать!», — подчеркнула Адигамова.

Ранее принять участие в акции «Лес Победы» жителям предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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