Команда МГОУ выиграла первую игру чемпионата студенческой и молодежной хоккейной лиги Подмосковья

21 ноября 2022, 14:49
Команда МГОУ выиграла первую игру чемпионата студенческой и молодежной хоккейной лиги Подмосковья
Чемпионат студенческой и молодежной хоккейной лиги Подмосковья открылся в Красногорске на арене имени В.В, Петрова. Команда МГОУ победила команду РАНХиГС со счетом 8:3.
Молодых спортсменов поддержал лучший бомбардир Суперсерии-1972 СССР-Канада, выпускник МГОУ Александр Якушев.
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По итогам матча студент МГОУ Андрей Цветков получил звание лучшего игрока.
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Чемпионат организовала Студенческая хоккейная лига Подмосковья, чтобы дать возможность молодым спортсменам проявить себя.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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