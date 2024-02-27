Подмосковье 27 февраля 2024, 17:42 Команда «Легенды хоккея» сыграла матч-реванш с жителями Подольска Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

Звездная сборная «Легенды хоккея» одержала победу со счетом 5:3 в матче против любительской команды жителей городского округа Подольск. Соревнования прошли в рамках третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор».

На ледовую арену стадиона «Весна», расположенного на территории микрорайона Климовск, вышли такие известные хоккеисты, как олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов и другие.

Реклама

Один из участников, Валерий Каменский, поделился своими впечатлениями о мероприятии, отметив, что команда рассчитывает на победу, но важнее всего, чтобы зрители остались довольны и наслаждались игрой.

«Проект замечательный, 27-й матч уже проходит в его рамках. Я уроженец Московской области, поэтому не один раз бывал в Подольске. Это замечательный опыт, замечательный город», — поделился Валерий Каменский.

Тренером состава «Легенд хоккея» уже три сезона подряд является двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. За это время в его рамках прошло более 20 матчей в различных муниципалитетах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».