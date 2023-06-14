Подмосковье 14 июня 2023, 17:08 Команда «Легенды футбола» впервые сыграет с любительской сборной в Кашире

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В Кашире 17 июня впервые состоится футбольный матч в рамках проекта «Выходи во двор». На поле встретятся профессиональные спортсмены и любители, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В основной состав «Легенд футбола» войдут Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Вязьмикин, Василий Иванов и Александр Филимонов. Капитаном станет обладатель Кубка УЕФА и победитель Лиги чемпионов УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев.

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Комментаторами матча выступят депутат Мособлдумы и спортивный журналист Олег Жолобов, а также телеведущий Виктор Гусев.

Игра начнется в 12:15, однако болельщиков приглашают к 10:00. Для них проведут мастер-классы, а также все желающие смогут посмотреть, как проходит тренировка профессионалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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