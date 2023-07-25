Подмосковье 25 июля 2023, 18:12 Команда «Легенды футбола» сыграет с любительской сборной Можайска 29 июля Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Команда «Легенды футбола» сыграет с любителями из Можайска. Матч состоится на стадионе СОШ «Гармония» 29 июля, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

За профессионалов выступят Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Каряка, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Александр Ширко, Александр Филимонов и Роман Павлюченко. Тренером традиционно станет Валерий Гладилин.

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Встреча состоится в рамках проекта «Выходи во двор». На каждой игре зрители могут получить эксклюзивные подарки от звезд отечественного футбола. Для этого нужно участвовать в спортивных мероприятиях, за них получают лотерейный билет с номером. Розыгрыш проводят после завершения матча.

Также подарок вручат за самую креативную фотографию в фотозоне. Ее следует выложить в соцсетях с хештегом #выходиводворможайск.

Сезон проекта начался с игры в Краснознаменске. На данный момент звездная сборная одержала шесть побед и провела две встречи вничью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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