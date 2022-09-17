Команда «Легенды футбола» присоединились к подмосковной акции «Наш лес. Посади свое дерево» | 360°

Подмосковье 17 сентября 2022, 21:35 Поделиться Telegram

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Viber Команда «Легенды футбола» присоединились к подмосковной акции «Наш лес. Посади свое дерево»

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Перед матчем в рамках проекта «Выходи во двор» представители команды «Легенды футбола» поучаствовали в экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» в в Звенигороде Одинцовского городского округа.

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Обладатель кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, футболисты Егор Титов, Александр Ширко, Игорь Семшов, Дмитрий Хлестов и Александр Филимонов, а также продолжатель футбольной династии сын спартаковца Ильи Цымбаларя — Олег вместе с главой Одинцовского городского округа Андреем Ивановым высадили аллею на набережной Москвы-реки.

В будущем саженцы будут радовать спортсменов и посетителей обновленного стадиона «Спартак» в Звенигороде.

«Конечно, очень приятно быть сегодня здесь. Это не первая наша акция, мы уже принимали участие в таких мероприятиях. И сегодня с удовольствием посадили деревья в Звенигороде», — отметил Дмитрий Аленичев.

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» началась в Подмосковье 9 сентября и продлится до конца месяца. Ее проводят в рамках Всероссийской кампании «Сохраним лес». На сегодняшний день в Московской области уже высадили более 26 тысяч молодых деревьев.

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