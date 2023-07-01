01 июля 2023, 19:44
Команда «Легенд футбола» обыграла любителей из Подольска со счетом 5:4
Сборная «Легенды футбола» обыграла любительскую команду Подольска. Встреча в рамках проекта «Выходи во двор» закончилась со счетом 5:4, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Игра состоялась на стадионе «Планета» в Подольске.
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«Для жителей это большое событие, около трех тысяч зрителей сегодня собралось на трибунах <…> Благодаря инициативе Андрея Воробьева каждые выходные в Московской области проходит настоящий праздник футбола», — рассказал министр Дмитрий Абаренов.
В составе «Легенд футбола» сыграли Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов и Александр Филимонов, а также Роман Павлюченко. Тренером выступил Валерий Гладилин.
«Когда легенды футбола приезжают и видят горящие глаза, то они сами получают большой заряд энергии и эмоций. Взаимное обогащение», — заявил Гладилин.
Игру в Подольске комментировали Олег Жолобов и Виктор Гусев. Гостями матча стали участник проекта «Папа-наставник» благотворительного фонда Подмосковья «Исток». Также для зрителей провели открытые тренировки, мастер-классы и автограф-сессии.
«Четыре года занимаюсь футболом. Никогда не думал, что будет возможность поиграть с такими знаменитыми футболистами. Сначала даже было страшно, а потом настроились на игру», — рассказал игрок подольского ФК «Витязь» Ярослав Шевцов.
В этот раз лучшим игроком встречи среди любителей болельщики выбрали Александра Трошина, а среди профессионалов — Егора Титова.
Следующая игра состоится в Раменском 2 июля.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
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Подольск
Футбол
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