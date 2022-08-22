Команда Lada Sport Rosneft победила на российских кольцевых гонках в Подмосковье

Четвертый этап российской серии кольцевых гонок состоялся на подмосковной трассе Moscow Raceway. Первое место в командном зачете заняла Lada Sport Rosneft.

В этом году команда вышла на трассу на новых автомобилях в двух классах: туринг и суперпродакшен.

«Полностью переработали подвеску, каркас безопасности, улучшили безопасность, изменили коробку передач, перешли на другого производителя, доработали электронную систему. Да и вообще, машина находится на той стадии, когда уже можно выигрывать», — рассказал пилот Lada Sport Rosneft Михаил Митяев.

Растет и конкуренция в чемпионате — к пилотам и технике предъявляют самые высокие требования.

«Высокий класс чемпионата — всегда хочется сюда попасть. Специфика управления автомобилем абсолютно другая, и к этому нужно привыкать, приспосабливаться. Абсолютно по-другому ведет себя автомобиль, и это требует времени», — отметил еще один пилот команды Владимир Шешенин.

От того, что под капотом, может зависеть победа. Благодаря сотрудничеству команды с «Роснефтью» были разработаны инновационные продукты — бензин Pulsar 100 и гоночное масло Magnum Racing. Они протестированы в экстремальных условиях автоспорта.

Вместо привычной ливреи на крышах автомобилей были детские рисунки. Конкурс провели в соцсетях.

«Мы, как пилоты, должны были выбрать рисунок, который нам хотелось бы наклеить на крышу нашего автомобиля. Мне вот этот рисунок понравился. Я выбрал несколько — было много хороших вариантов, — а потом среди выбранных листал и определился», — сообщил пилот команды Lada Sport Rosneft Иван Чубаров.

В классе туринг сразились сразу трое пилотов команды — Михаил Митяев, Кирилл Ладыгин и Владимир Шешенин. Гонка была напряженной: 13 кругов примерно по полторы минуты каждый. Болиды финишировали один за другим. Подиум Ладыгина и тройной финиш команды принесли общую победу.

«Отличная гонка получилась. Прорвался с пятой позиции на третью. Спасибо большое команде — работали все на разрыв, сделали хорошую машину», — заметил Кирилл Ладыгин.

Директору АвтоВАЗа вручили кубок за первое место в командном зачете.

Одновременно с турингом стартовал и суперпродакшен. В нем от команды Lada Sport Rosneft соревновались Леонид Панфилов и Иван Чубаров. Лидировал Чубаров.

«Это первая победа в этом сезоне — было много вторых мест, третьих, а вот победа первая. Объективно я понимал уже круга через три после рестарта, что, если я все сделаю правильно, если я не буду ошибаться, шансов, что догонят меня, нет. Плюс мне говорили про отставание, и я понимал, что те машины, которые могут меня догнать, физически не смогут так быстро ехать», — рассказал Чубаров.

Специально для поддержки команды на трассу привезли кубок Гагарина. Его завоевали хоккеисты столичного ЦСКА.

Впереди — пятый этап РСКГ, до конца сезона остается всего две гонки.

Финалом дня стал розыгрыш нового автомобиля Lada Granta Drive Active среди болельщиков Lada Sport Rosneft, главный приз разыграли в развлекательном шатре с активностями для зрителей.