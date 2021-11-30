Команда КВН из Луховиц примет участие в международном фестивале в Сочи

Команда «Кыстен Данц» из Луховиц победила в подмосковной лиге КВН. Сейчас ребята тренируются перед серьезным испытанием — международным фестивалем в Сочи.

Луховицкая команда штурмует кавээновский олимп уже третий год. В этом году ребята стали финалистами подмосковной лиги, впереди — международный фестиваль.

«Готовимся, собираем весь контент. Материал новый пишем, катаемся, проверяем по разным маленьким городам, маленьким играм. Нарабатываем материал. Настрой — получить повышенный рейтинг», — сказал директор молодежного центра «Юнимакс» Дмитрий Силаев.

Источник фото: телеканал «360»

Фестиваль будет проходить с 12 по 23 января в Сочи. «КиВиН» — это самое ожидаемое событие для кавээнщиков и любителей игры. Участники смогут проверить свой уровень юмора, познакомиться с участниками популярных команд из Высшей и Премьер-лиги.