Команда КВН из Луховиц примет участие в международном фестивале в Сочи
Команда «Кыстен Данц» из Луховиц победила в подмосковной лиге КВН. Сейчас ребята тренируются перед серьезным испытанием — международным фестивалем в Сочи.
Луховицкая команда штурмует кавээновский олимп уже третий год. В этом году ребята стали финалистами подмосковной лиги, впереди — международный фестиваль.
«Готовимся, собираем весь контент. Материал новый пишем, катаемся, проверяем по разным маленьким городам, маленьким играм. Нарабатываем материал. Настрой — получить повышенный рейтинг», — сказал директор молодежного центра «Юнимакс» Дмитрий Силаев.
Фестиваль будет проходить с 12 по 23 января в Сочи. «КиВиН» — это самое ожидаемое событие для кавээнщиков и любителей игры. Участники смогут проверить свой уровень юмора, познакомиться с участниками популярных команд из Высшей и Премьер-лиги.