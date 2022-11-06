Команда каратистов из Королева завоевала 18 медалей регионального чемпионата | 360°

06 ноября 2022, 19:53
Команда каратистов из Королева завоевала 18 медалей регионального чемпионата
Юные каратисты из Королева завоевали 18 медалей на региональном чемпионате. Соревнования прошли в столице 4 и 5 ноября.
В региональных соревнованиях по карате-кекусинкай «Памяти маршала СССР А. И. Еременко» приняли участие спортсмены из Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Астрахани, Воронежа, Нововоронежа, Санкт-Петербурга, Белгорода и Донецка.
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В неофициальном командном зачете команда СК «Монолит» (СШОР «Металлист») заняла второе место, уступив всего один балл команде «Самбо-70.
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Спортсмены Анастасия Трошина, Русалина Халибекова, Мария Салынова, Максим Андреев, Балабег Халибеков, Кирилл Колбун завоевали золотые медали турнира.
Еще шесть спортсменов заняли второе место, обладателями бронзы стали также шесть человек.
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