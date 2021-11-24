Команда юных инспекторов движения из Луховиц примет участие во всероссийском конкурсе

В Луховицах команда юных инспекторов движения «Ребятки из девятки» готовится принять участие во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».

Ребята правила дорожного движения знают на отлично — хоть завтра готовы сдать теоретический экзамен в автошколе. Полина, Сережа, Макар и Настя — члены отряда юных инспекторов движения (ЮИД). В этом году ребята с успехом одержали победу на региональном конкурсе. Сейчас идет серьезная подготовка к всероссийскому соревнованию. Каждый день тестирования, разбор дорожных ситуаций и штудирование билетов.

«Ребята нацелены на успех. Им это нравится, им это в жизни очень-очень пригодится. И я считаю, на самом деле это очень нужная работа», — сказала руководитель отряда ЮИД Елена Ратникова.

У кого приоритет на дороге, по какой полосе должен двигаться велосипедист, кто главнее — светофор или регулировщик? Юный инспектор должен знать ответы на все вопросы.

«На конкурс у нас очень серьезный настрой. Подготавливаемся мы долго, можно сказать, даже почти все уроки пропускаем, потому что российские соревнования — это много чего надо знать», — делится юный инспектор дорожного движения отряда «Ребятки из девятки» Полина Крайнова.

Конкурс состоится в эту субботу. Он будет проходить он в онлайн-режиме. Из 85 команд в финал выйдет десятка сильнейших.