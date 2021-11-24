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    24 ноября 2021, 19:05

    Команда юных инспекторов движения из Луховиц примет участие во всероссийском конкурсе

    Всероссийский конкурс «Безопасное колесо» состоится 27 ноября

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В Луховицах команда юных инспекторов движения «Ребятки из девятки» готовится принять участие во всероссийском конкурсе «Безопасное колесо».

    Команда юных инспекторов движения из Луховиц примет участие во всероссийском конкурсе

    Ребята правила дорожного движения знают на отлично — хоть завтра готовы сдать теоретический экзамен в автошколе. Полина, Сережа, Макар и Настя — члены отряда юных инспекторов движения (ЮИД). В этом году ребята с успехом одержали победу на региональном конкурсе. Сейчас идет серьезная подготовка к всероссийскому соревнованию. Каждый день тестирования, разбор дорожных ситуаций и штудирование билетов.

    «Ребята нацелены на успех. Им это нравится, им это в жизни очень-очень пригодится. И я считаю, на самом деле это очень нужная работа», — сказала руководитель отряда ЮИД Елена Ратникова.

    У кого приоритет на дороге, по какой полосе должен двигаться велосипедист, кто главнее — светофор или регулировщик? Юный инспектор должен знать ответы на все вопросы.

    «На конкурс у нас очень серьезный настрой. Подготавливаемся мы долго, можно сказать, даже почти все уроки пропускаем, потому что российские соревнования — это много чего надо знать», — делится юный инспектор дорожного движения отряда «Ребятки из девятки» Полина Крайнова.

    Конкурс состоится в эту субботу. Он будет проходить он в онлайн-режиме. Из 85 команд в финал выйдет десятка сильнейших.