Подмосковье 16 июля 2023, 12:10 Команда юных химчан заняла второе место в первенстве Московской области по автокроссу Команда из Химок заняла второе место в первенстве Московской области по автокроссу Фото пресс-службы администрации городского округа Химки

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Команда юных гонщиков из Химок вошла в тройку победителей первенства Московской области по автокроссу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«В общекомандном зачете юные химчане заняли второе место», — указано в сообщении.

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Соревнования прошли на трассе «Гонки на выживание» в Видном. Спортивную школу по техническим видам спорта Химок на гонках представляли пилоты команды имени Евгения Родионова. Они боролись за призовые места в классах Д3-Мини и Д3-250.

Фото пресс-службы администрации городского округа Химки

Этап первенства Московской области по автокроссу проходил в рамках Кубка Kramar Motorsport. В соревнованиях участвовали полсотни спортсменов.

Первенство Московской области по автокроссу состоит из 12 этапов. В каждой гонке выявляют победителя, а потом составляют финальный рейтинг. В июне гонщики из Химок заняли первое место. Спортсмены показали свои навыки управления багги.

Соревнования проходят даже зимой. В январе этап Кубка Kramar Motorsport по автоспорту прошел в Мытищах. В Подмосковье приехали пилоты из Твери, Пскова, Ржева, Ульяновска, Выборга, Воронежа и Петербурга.