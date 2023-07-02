Подмосковье 02 июля 2023, 21:19 Команда ЮИД напомнила жителям Лосино-Петровского о правилах дорожного движения

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ЮИДовцы Лосино-Петровского рассказали местным жителям, как правильно экипироваться перед поездкой на самокате или велосипеде. Также юные участники мероприятия вспомнили необходимые правила дорожного движения.

«Мы тут видим шлем, чтобы при ударе головой не было сотрясений и травм. Наколенники, чтобы колени не расшибить. Налокотники, чтобы не расшибить локти. И перчатки, чтобы не расцарапать руки», — рассказала юный инспектор дорожного движения Ариана Никонова.

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Организаторы подготовили для посетителей веселые эстафеты, конкурсы и другие активности, а также благотворительный мастер-класс от команды ЮИД «Пряничный дорожный знак». На нем юные гости окружного парка придумали креативные дорожные знаки и нанесли их на пряники.

«Нужно с детства приучать деток к изучению дорожных знаков. Когда рисуют сами, у них все равно откладывается в голове. Они очень интересно делают. У них богатая фантазия. Они такие знаки выдумывают интересные», — сообщила руководитель движения в округе Наталья Курдашева.

На мастер-классе каждый ребенок дал волю фантазии и сделал свой вкусный дорожный знак из глазированного пряника с использованием пищевых фломастеров. Полина Белицкая решила, что дорожный знак в виде смайлика поможет водителям, которые стоят в пробках, снять напряжение и улыбнуться.

«Допустим, кто-то торопится, и у них гнев. Смайлик нужен, чтобы они улыбались и было хорошее настроение», — сообщила участница мастер-класса Полина Белицкая.

«ПДД — это очень важная тема. И летом, когда наши дети на каникулах, много времени проводят на улице, используя различные транспортные средства: велосипеды, самокаты, скутеры. Важно, чтобы они соблюдали ПДД», — сообщила начальник управления социальной сферы администрации Лосино-Петровского Екатерина Белая.

Пряники, которые разукрасили дети, пойдут одиноким пенсионерам в Лосино-Петровский реабилитационный центр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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