Подмосковье 14 июля 2023, 15:33 Команда из Солнечногорска заняла 2-е место на сборах военно-патриотических объединений пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Команда из Солнечногорска успешно выступила на межрегиональных сборах военно-патриотических объединений. В общем зачете ребята заняли 2-е место.

Участие в состязаниях приняли 12 команд из Подмосковья. Ребята соревновались в разных военно-прикладных дисциплинах. Солнечногорцы отличились в номинациях «Лучший спортсмен», «Лучший в лазертаге», «Лучший из отряда», «Лучший в первой помощи», «Лучший в ориентировании», «Лучшая бутылка», «Лучший метатель ножей» и «Разговор с героями».

«Наши ребята показали отличные результаты, став лучшими в восьми номинациях. И 2-е место в общекомандном зачете — это достойная победа!» — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Команду Солнечногорска представляли юнармейцы, воспитанники военно-патриотического объединения «Виктория» и клуба «Салют».

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