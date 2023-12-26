Подмосковье 26 декабря 2023, 12:50 Команда из Солнечногорска выиграла 23 медали на областном турнире по спортивной аэробике Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Московский областной турнир по спортивной аэробике «Снежинка» прошел на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» в Солнечногорске. Команда округа выиграла 23 медали.

Участниками соревнований стали спортсмены из Химок, Люберец, Домодедова, Дмитрова, Балашихи, Раменского и Жуковского. Солнечногорск на турнире представляли воспитанники спортивной школы № 1 и Дома детского творчества «Буревестник».

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Состязания проходили в трех возрастных категориях от шести до 14 лет по семи номинациям. По итогам соревнований солнечногорские спортсмены завоевали 23 награды, среди которых 10 золотых, девять серебряных и четыре бронзовых. Все победители и призеры получили медали и грамоты.

«Спортивная аэробика — спорт № 1 в Солнечногорске. Наши спортсмены регулярно подтверждают высокий уровень солнечногорской школы аэробики. Всех поздравляю с успешным окончанием сезона 2023 года, и пусть впереди у вас будет еще много новых побед», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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