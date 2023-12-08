Подмосковье 08 декабря 2023, 13:56 Команда из Солнечногорска победила на региональном этапе турнира по дворовому баскетболу Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Спортсмены из Солнечногорска одержали победу в турнире по дворовому баскетболу. Региональный этап соревнования проходил в местном комплексе «Авангард».

Игры регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола 3×3 прошли на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» в Солнечногорске. Участниками соревнований стали 10 команд из Солнечногорска, Пушкино, Щелкова, Дмитрова, Химок.

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Баскетбол 3×3 — это вариация традиционной игры на полноразмерных площадках. Матч длится 10 минут или до того момента, пока одна из команд наберет 21 очко. Среди юношей победила команда спортивного комплекса «Металлург» из Солнечногорска.

«Основная цель таких соревнований — привлечение детей и подростков к занятиям спортом, а также выявление талантливых спортсменов среди дворовых команд. Поздравляю солнечногорскую команду с победой и желаю успешной игры в следующем этапе турнира», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Команды-победители представляют Московскую область на федеральном этапе Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола 3×3 в Новосибирске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье рассмотрит возможность бесплатных частных секций для детей бойцов СВО.

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