Подмосковье 21 февраля 2024, 16:12 Команда из Солнечногорска победила на межрегиональной эстафете «Зарница» Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Команда Берсеневской школы-интерната в Солнечногорске завоевала 1-е место на межрегиональной военно-спортивной эстафете «Зарница». Соревнования приурочили ко Дню защитника Отечества.

Эстафета проходила в Запрудненской школе-интернате среди учащихся 7-х и 8-х классов с ограниченными возможностями здоровья. Школьники из Солнечногорска сделали презентацию об уроженце деревни Берсеневка, сержанте Алексее Грызлове. Он получил медали «За боевые заслуги» и «За отвагу» в годы Великой Отечественной войны.

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Ребята также собрали аптечку для первой помощи, выполнили задания на скорость, меткость, ловкость и логическое мышление, подремонтировали знание истории и воинских званий, навыки строевой подготовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион лидирует по строительству и обновлению школ.

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