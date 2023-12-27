27 декабря 2023, 16:17
Команда из Шатуры победила на футбольном турнире «Звездный мяч» в Подмосковье
В Московской области состоялся футбольный турнир среди мальчиков от девяти лет «Звездный мяч». Победителем стала команда из Шатуры и Рошаля — «Металлург».
Помимо лидеров, в соревнованиях поучаствовали коллективы из Орехово-Зуева и Рязани. Они прошли в спортивном зале СКЦ «Рошаль».
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«Турнир проводится в городах Московской и Владимирской областей. Мы возим его по разным городам для популяризации футбола среди детей и их родителей. Турниру четыре года», — рассказал одни из организаторов турнира Алексей Слабкин.
В финале юные спортсмены из Шатуры встретились с рязанцами. Матч закончился со счетом 2:1.
«В финале был сумасшедший матч, и ребята его выиграли, они молодцы, вырвали победу, и я их поздравляю с этим», — рассказал тренер команды Сергей Кравчук.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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