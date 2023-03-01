Подмосковье 01 марта 2023, 22:35 Команда из Щелкова сразится со звездами хоккея 4 марта

Читать 360tv в

В Щелкове четвертого марта пройдет седьмая игра сезона проекта «Выходи во двор». Звезды хоккея встретятся на льду с любителями из Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

На лед выйдут олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров и Алексей Жамнов. Также в команде будет играть российский футболист, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, призер чемпионата Европы Роман Широков.

Реклама

Вместе с именитыми спортсменами в команде «Легенды хоккея» выступят чемпионы медиатурниров — игроки блогерской команды NBSK — Ярослав Кузьмичев, Алексей Епифанов, Роман Лапин, Артур Латыпов и Александр Кособоков.

Комментировать матч по традиции будет журналист, комментатор, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

После матча хоккеисты проведут автограф-сессию для гостей мероприятия. Также зрители смогут поучаствовать в мастер-классах от тренеров проекта «Выходи во двор».

Ранее в Балашихе состоялся матч легенд с героями спецоперации. Событие посетили более 5,5 тысячи зрителей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».