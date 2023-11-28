28 ноября 2023, 23:29
Команда из Щелкова победила в турнире имени Бориса Ельцина по индорхоккею
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта из Щелкова победили на турнире на призы первого президента России Бориса Ельцина по индорхоккею. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях поучаствовали еще три команды из Екатеринбурга и Татарстана.
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В полуфинале спортсмены из Щелкова обыграли зеленодольский «Динамо» со счетом 19:1. В финале подмосковная сборная сразилась с уральской командой. Представитель Подмосковья Антон Рассказов стал лучшим бомбардиром соревнований.
Турнир прошел в Екатеринбурге с 24 по 26 ноября.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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