Подмосковье 28 ноября 2023, 23:29 Команда из Щелкова победила в турнире имени Бориса Ельцина по индорхоккею Фото: Федерация хоккея на траве России

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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта из Щелкова победили на турнире на призы первого президента России Бориса Ельцина по индорхоккею. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях поучаствовали еще три команды из Екатеринбурга и Татарстана.

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В полуфинале спортсмены из Щелкова обыграли зеленодольский «Динамо» со счетом 19:1. В финале подмосковная сборная сразилась с уральской командой. Представитель Подмосковья Антон Рассказов стал лучшим бомбардиром соревнований.

Турнир прошел в Екатеринбурге с 24 по 26 ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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