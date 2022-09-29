Команда из Раменского победила в спортивных «Президентских состязаниях» | 360°

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Команда из Раменского победила в спортивных «Президентских состязаниях»

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Команда учеников восьмого класса школы № 10 из Раменского стала победителем в общекомандном зачете финала всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания». Их проводили с 7 по 27 сентября в ВДЦ «Орленок».

«Поздравляю подмосковную команду с победой! Ребята завоевали не только Кубок президента Российской Федерации, но и получат грант на развитие спортивной инфраструктуры своей школы. От нашего региона в финальных состязаниях приняли участие две команды, и обе показали хорошие результаты», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Она добавила, что по итогам проведения всероссийского финала «Президентских состязаний» Подмосковье выиграло шесть комплектов наград — четыре золота и два серебра.

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Помимо победы учащихся Ново-Харитоновской школы из Раменского, команда школы № 5 имени Ю. Гарнаева из Жуковского стала серебряным призером в основном виде программы — спортивном многоборье.

Всего в соревнованиях приняли участие 1479 школьников из 82 субъектов России, ДНР и ЛНР.

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