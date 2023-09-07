Подмосковье 07 сентября 2023, 09:15 Команда из Подольска выиграла кубок губернатора по пожарно-спасательному спорту МЧС России

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Ежегодные соревнования по пожарно-спасательному спорту за кубок губернатора Московской области провели в Подольске на стадионе «Пламя». Победителем турнира стала команда территориального управления № 14.

За звание сильнейших боролись шесть команд. Это сборные федеральной противопожарной службы МЧС России из Коломны, Наро-Фоминска, Ногинска, Красногорска и две команды из Подольска. Участников приветствовал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда и начальник ГКУ «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

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Команды соревновались в подъеме по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа, пожарной эстафете и боевом развертывании.

В результате всех этапов обладателем кубка губернатора стала команда ТУ № 14 из Подольска. Второе место заняла Коломна, третье у Наро-Фоминска.