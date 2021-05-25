Команда из Подмосковья завоевала 14 медалей на ХХ Дельфийских играх

Подмосковная команда вернулась с Дельфийских игр, которые завершились сегодня в Пермском крае, с 14 медалями. Об этом сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Поздравляю команду Московской области с отличным выступлением на ХХ Дельфийских играх», — сказала министр.

В играх приняли участие команды из 65 субъектов Российской Федерации, в составе которых за победу в 28 номинациях боролись более двух тысяч ребят. Творческую делегацию от Московской области представили 36 ребят из подмосковных детских школ искусств и колледжей.

Как уточнила Харламова, в копилке сборной Подмосковья 14 медалей: шесть золотых, пять серебряных, три бронзовые и восемь специальных дипломов.

«Количество наград по сравнению с прошлым годом осталось неизменным, зато в 2021-м ребята завоевали больше золотых и серебряных медалей: по кулинарному искусству, медным духовым инструментам, саксофону, изобразительному искусству, скрипке, эстрадному пению, академическому пению, балалайке и художественному чтению», — добавила министр культуры Московской области.

ХХ молодежные Дельфийские игры России проходят в Пермском крае с 21 по 26 мая 2021 года. Конкурсная и фестивальная программы включают в себя 28 номинаций, в числе которых фортепиано, скрипка, эстрадное пение, народный танец, парикмахерское искусство, защита персональных данных, визуализация и другие.